Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava

Pěstování květin, trvalek a dřevin a láska k přírodě, to je to, na čem naše zahradnictví staví. Většinu rostlin pro své prodejny si sami pěstujeme. Víme tak nejlépe, co která rostlina potřebuje, čím trpí a co je do našich podmínek to nejvhodnější. Díky rozlehlému zázemí jsme schopni dodávat svou produkci i dalším prodejcům, velkoobchodům nebo obcím.

Zahradnická výroba je soustředěna do dvou středisek: